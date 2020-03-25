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Silopi'de koronavirüs tedbirleri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

25.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:38
Silopi'de koronavirüs tedbirleri
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde dezenfekte işlemi yapıldı.
Ayrıca, çalışma kapsamında esnafa maske ve eldiven dağıtıldı.
Birlik başkanı Heşar Haşimoğlu, "Bugün ilçemizde taksici ve minibüsçü esnafımıza maske dağıtımı yaptık. Ülke olarak dayanışma içerisinde bu belayı da atlatacağımıza inanıyor ve yetkililerimizin sesine kulak vermeliyiz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Silopi, Kültür Sanat

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