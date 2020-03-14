Silopi'de koronavüris tedbirleri
Hastanede yapılan dezenfekte çalışmaları Özel eğitim kurumunda yapılan temizlik çalışmaları Silopi'de koronavüris tedbirleri ŞIRNAK-A.
14.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:36
Hastanede yapılan dezenfekte çalışmalarıÖzel eğitim kurumunda yapılan temizlik çalışmaları Silopi 'de koronavüris tedbirleriŞIRNAK-A.A Şırnak 'ın Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Silopi Devlet Hastanesi ve özel eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapıldı.Silopi Devlet Hastanesinde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler ilaçlandı. Uuzman hijyen ekiplere yapılan ilaçla çalışmalarının yanı sıra polikliniklere dezenfekte kutuları yerleştirildi.Öte yandan özel eğitim kurumlarında da hijyen çalışması yapıldı. Masa, sandalye, oyuncak, materyaller ile birlikte öğrenci servis aracının içi ve koltukları özel temizlik ürünleri dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Silopi'de koronavüris tedbirleri
Etiketler : Devlet Hastanesi, Şırnak, Silopi, Güncel
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