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Silopi'de koronavüris tedbirleri

Hastanede yapılan dezenfekte çalışmaları Özel eğitim kurumunda yapılan temizlik çalışmaları Silopi'de koronavüris tedbirleri ŞIRNAK-A.

14.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:36
Hastanede yapılan dezenfekte çalışmaları
Özel eğitim kurumunda yapılan temizlik çalışmaları
Silopi 'de koronavüris tedbirleri
ŞIRNAK-A.A Şırnak 'ın Silopi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Silopi Devlet Hastanesi ve özel eğitim kurumlarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Silopi Devlet Hastanesinde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler ilaçlandı. Uuzman hijyen ekiplere yapılan ilaçla çalışmalarının yanı sıra polikliniklere dezenfekte kutuları yerleştirildi.
Öte yandan özel eğitim kurumlarında da hijyen çalışması yapıldı. Masa, sandalye, oyuncak, materyaller ile birlikte öğrenci servis aracının içi ve koltukları özel temizlik ürünleri dezenfekte edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Silopi'de koronavüris tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Şırnak, Silopi, Güncel

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