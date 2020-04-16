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Silopi'de lise öğrencileri maske üretiyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lise öğrencileri korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimi yapıyor.

16.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:33
Silopi'de lise öğrencileri maske üretiyor
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde lise öğrencileri korona virüsle mücadele kapsamında maske üretimi yapıyor.

Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım bölümü öğrencileri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de desteği ile okul atölyesinde günde bin maskenin üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen maskeler daha sonra Silopi Devlet Hastanesinde sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerime Canpolat, günde bin maske ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerden Sümeyye Ayaz da salgın için alınan önlemlere uyulmasının önemine işaret ederek, evde kal çağrısında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Şırnak, Silopi, Güncel
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