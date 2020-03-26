Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silopi'de liseliler maske üretimine başladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

26.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Silopi'de liseliler maske üretimine başladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine harekete geçen Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başladı. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce temin edilen kumaşlarla öğrenciler atölyede günde yaklaşık 1000 maske üretip, vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılıyor.

Öğrencilerin ürettiği maskelerin vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlara ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planladıklarını açıklayan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, günlük bin maskeyle üretime hazır olduklarını söyledi. Projede 26 öğrencinin gönüllü yer aldığını belirten Uysal, bu konuda kendilerine destek olan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'e teşekkür etti.

Atölyede gönüllü olarak maske ürettiklerini anlatan öğrencilerden Zelal Tayboğa, "Sizler evden çıkmayın bizler maske üretelim. Umuyorum bu salgını kısa bir sürede atlatırız" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Yenişehir, Şırnak, Silopi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Silopi'de liseliler maske üretimine başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD’de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:50: Başkentte kaçak dezenfektan üretilen iş yeri mühürlendi - Haber 17:50: Balıkesir'de trafik levhalarıyla "Evde kal" uyarısı - Haber 17:50: Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri günde 12 saat dezenfektan mesaisinde - Haber 17:50: Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan inekleri için ot istedi - Haber 17:50: 305 kez ameliyat olan Kayra Talha, koronavirüs nedeniyle ABD'den Türkiye'ye döndü - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber