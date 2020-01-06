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Silopi'de Mekke'nin fethi etkinliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği ilçe temsilciliği tarafından Mekke'nin fethi konulu etkinlik düzenlendi.

06.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:52 Silopi'de Mekke'nin fethi etkinliği
'ın ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği ilçe temsilciliği tarafından 'nin fethi konulu etkinlik düzenlendi.

Silopi Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Silopi temsilcisi Sıddık Akyasan, fethin kalpleri Allah'a açmak olduğunu söyledi. Akyasan, "Fetih birilerinin dediği gibi işgal, yağma yada talan değildir. Fetih aklın hurafelerden kurtulup hakikate açılmasıdır. Fetih yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır" dedi.

Etkinlikte Mekke'nin fethi konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterim sırasında salonda duygulu anlar yaşandı.

Kasideler ve ilahilerin okunduğu etkinlik plaket töreni ile sona erdi. - ŞIRNAK

Anadolu Gençlik Derneği, Şırnak, Silopi, Mekke, Güncel

Kaynak: İHA

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