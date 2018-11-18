Silopi'de Mevlid-i Nebi Etkinliği

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.
Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Osman Teyfur, Sefine-i Nuh Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Koç Ortaokulu Salonun da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed
'in hayatından örnekler verdi.
Peygamber'in örnek alınmasının önemine işaret eden Teyfur, şunları söyledi:
"Peygamberin dinini, ahlakı ve adaletini takip ettiğimiz zaman Selahaddin Eyyubi
dönemi gibi zafere ulaşanlardan oluruz, kardeşlik ve rahmet üzerimize serpilir. Hazreti Muhammed'in iyice tanıyalım, dinimizi iyice tanıyalım, dinimize sahip çıkalım, okuyun, tanıyın."
Program sonunda ilahiler okundu.
Etkinliğe HÜDA PAR Silopi İlçe Başkanı Salih Gök
ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Hz.Muhammed,Şırnak,Silopi
18 Kasım 2018 Pazar 13:27