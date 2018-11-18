18 Kasım 2018, 13:27
»»

Silopi'de Mevlid-i Nebi Etkinliği

Silopi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Osman Teyfur, Sefine-i Nuh Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Koç Ortaokulu Salonun da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler verdi.

Peygamber'in örnek alınmasının önemine işaret eden Teyfur, şunları söyledi:

"Peygamberin dinini, ahlakı ve adaletini takip ettiğimiz zaman Selahaddin Eyyubi dönemi gibi zafere ulaşanlardan oluruz, kardeşlik ve rahmet üzerimize serpilir. Hazreti Muhammed'in iyice tanıyalım, dinimizi iyice tanıyalım, dinimize sahip çıkalım, okuyun, tanıyın."

Program sonunda ilahiler okundu.

Etkinliğe HÜDA PAR Silopi İlçe Başkanı Salih Gök ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Hz.Muhammed,Şırnak,Silopi
18 Kasım 2018 Pazar 13:27