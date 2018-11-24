24 Kasım 2018, 15:58
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Silopi'de Mevlid-i Nebi Etkinliği Düzenlendi

Silopi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

Anadolu Kültür Eğitim Spor ve Yardımlaşma Derneği (AKES) tarafından Koç Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid-i Şerif okundu.

Dernek Başkanı Nizar Ökten'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü de Hazreti Muhammed'in ahlak ve adaletine yönelik sunum yaptı.

Program sonunda dua edildi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:58