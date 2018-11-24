Silopi'de Mevlid-i Nebi Etkinliği Düzenlendi

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.
Anadolu Kültür Eğitim Spor ve Yardımlaşma Derneği (AKES) tarafından Koç Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Mevlid-i Şerif okundu.
Dernek Başkanı Nizar Ökten'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil
Sugözü de Hazreti Muhammed
'in ahlak ve adaletine yönelik sunum yaptı.
Program sonunda dua edildi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:58