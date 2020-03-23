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Silopi'de narkotik ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

23.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:50
Silopi'de narkotik ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

Silopi'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Silopi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Silopi Cumhuriyet Savcılığı koordinesi ile uzun süreden bu yana takip ettikleri sokak torbacılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İki aylık takip sonucunda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 10 kişi, uyuşturucu maddeyi kendilerine temin eden Van'ın Başkale ilçesinde ise 1 kişi yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 11 kişi, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Şırnak, Silopi, 3. Sayfa

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