Silopi'de Öğrencilere Yardım

Silopi
ilçesindeki Gazipaşa
İlkokulu öğrencilerine, Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği tarafından giyecek ve akıl oyunları seti yardımı yapıldı.
Okulda görevli öğretmen Güllü
Bildik, merkezi İstanbul
'da bulunan Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği ile irtibata geçti. Dernek yönetimi, okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, ayakkabı ve akıl oyunları seti gönderdi.
Dernek üyesi aile hekimi Dilek Avcı tarafından Silopi'ye getirilen hediye paketleri, okul idaresine teslim edildi. Okul idaresi, daha önce tespit ettiği 160 öğrenciye, ayakkabı ve mont, 70 öğrenciye ise akıl oyunları seti dağıttı.
Avcı, "Bot, mont ve oyun setlerini Gazipaşa İlkokulu öğrencilerimize kardeşliğimiz bir sembolü olarak dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Onların sevinçlerine ortak olduk." dedi.
Okul müdürü Ömer Değer ise yardımları için derneğe teşekkür etti.
Gazipaşa,Silopi
06 Aralık 2018 Perşembe 15:09