Silopi'de Öğretmenler Günü Etkinliği

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği düzenlendi.
Silopi'de özel bir okulun konferans salonundaki etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan konuştu.
Şiir dinletisinin ardından terör örgütü PKK
tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ın hayatlarını konu edinen tiyatro oyunu sahnelendi.
Daha sonra etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş
, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.
Şırnak,Silopi
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:45