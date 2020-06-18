Silopi'de okullar dezenfekte edildi

Okulun dezenfekte edilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakkı Kaya'nın açıklamaları İlaçlama ekibinde yer alan Ahmet Kayadayı'nın açıklamaları Şırnak'ta LGS öncesi okullar dezenfekte edildiŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak...

18.06.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:47
Okulun dezenfekte edilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakkı Kaya'nın açıklamaları
İlaçlama ekibinde yer alan Ahmet Kayadayı'nın açıklamaları
Şırnak'ta LGS öncesi okullar dezenfekte edildi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav nedeniyle okullar dezenfekte edildi.
20 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öncesinde Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Koruyucu ekipmanı giyen ilaçlama personeli ilçe merkezi belde ve köylerdeki 42 okulda ilaçlama yaptı. Okul sıraları, öğretmenler odası, koridorlar, tuvalet, dış kapı ve merdivenler dezenfekte edildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakkı Kaya, ilçe genelinde 42 okulu dezenfekte ettiklerini ifade etti. Kaya, "Sınav alımında öğrencilerimize maskeler dağıtılacak. Sınav çocuklar için önemli bir sınav ancak biz pandemi sürecini kazasız belasız atlamaktır" dedi.
İlaçlama ekibinde yer alan Ahmet Kayadayı da, "Çocuklarımızın ve ailelerin kuşkusu olmasın okullarımızda her yeri dezenfekte ediyoruz. İçiniz rahat olsun, çocuklarınız bize emanettir" diye konuştu Silopi’de okullar dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Silopi, Şırnak, LGS, Güncel, Haber

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