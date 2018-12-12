12 Aralık 2018, 20:50
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Silopi'de "Okulu Geleceğe Taşıma" Konferansı

Silopi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Okulu Geleceğe Taşıma" konulu konferans düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Okulu Geleceğe Taşıma" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Silopi Temsilciliğinini ortaklaşa düzenlediği konferansa, Hacettepe Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Eğitim-Bir-Sen Silopi Şube Başkanı Bilal Aksoy, okul idarecilerinin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'a konferansa katılımından dolayı plaket verildi. Eğitim Bir Sen,Şırnak,Silopi
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:50