Silopi'de "Okulu Geleceğe Taşıma" Konferansı

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde "Okulu Geleceğe Taşıma" konulu konferans düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Eğitim-Bir-Sen Silopi Temsilciliğinini ortaklaşa düzenlediği konferansa, Hacettepe Üniversitesi
'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Memur-Sen
Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Eğitim-Bir-Sen Silopi Şube Başkanı Bilal Aksoy, okul idarecilerinin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'a konferansa katılımından dolayı plaket verildi.
Eğitim Bir Sen,Şırnak,Silopi
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:50