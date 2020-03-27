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Silopi'de polisten koronavürise karşı sosyal mesafenin korunması uyarısı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PTT şubesi önünde bekleyen vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince sosyal mesafenin korunması uyarısı yapıldı.

27.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Silopi'de polisten koronavürise karşı sosyal mesafenin korunması uyarısı
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde PTT şubesi önünde bekleyen vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince sosyal mesafenin korunması uyarısı yapıldı.
Şartlı Nakit Transferi çerçevesinde Yeşiltepe Mahallesindeki PTT şubesine gelerek eğitim yardımından yararlanmak isteyen kadınların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Bunun üzerine devriye görevi yürüten polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadınlara aralarında mesafe olacak şekilde sırada beklemeleri için araçtan anonsla uyarıda bulundu.
Anonsla da yetinmeyen polis ekipleri, araçtan inip kadınların birer metre mesafe ile sırada beklemelerini sağladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Silopi, Şırnak, Polis, PTT, Kültür Sanat

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