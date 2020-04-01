Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardım ödemesi öncesi, polis ekipleri, PTT şubesi önüne sosyal mesafeyi korumak amacıyla bariyer kurdu.

01.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:59
Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardım ödemesi öncesi, polis ekipleri, PTT şubesi önüne sosyal mesafeyi korumak amacıyla bariyer kurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine, 1000 lira destek ödemesi bugün yapılmaya başlandı. Silopi ilçesinde de sabah saatlerinden itbaren nakit yardımı almak isteyenler PTT şubesine geldi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı PTT şubesi önüne, sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Vatandaşlar, bariyerler arasında sıraya girdi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Polis, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP’li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Rusya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 24'e yükseldi - Haber 14:04: İBB, koronavirüs nedeniyle sahipsiz kalan hayvanlara mama dağıtıyor - Haber 14:03: 4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu - Haber 14:03: Başkan Nasıranlı'dan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyaya destek - Haber 14:03: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 koyun bedeli ile destek - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber