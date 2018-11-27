Silopi'de Proje Hazırlama Eğitimi

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Dicle Kalkınma Ajansı
(DİKA) tarafından "Fizibilite Desteği" ve "Teknik Destek" programlarını tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Şırnak Yatırım Destek Ofisi tarafından düzenlenen eğitimde, Ekrem Dirican tarafından DİKA'nın "Teknik Destek" ve "Fizibilite Desteği" konularında katılımcılara bilgi verildi.
Silopi Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamlık
, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü
gibi kamu kurum ve kuruluşlarından proje sorumluları katıldı.
Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ekrem Dirican, toplantıda ajans desteklerinin kapsamı, başvuru ve uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgi verdiklerini ve katılımcıların bu destekler hakkında merak ettikleri soruları cevaplandırdıklarını söyledi.
Dirican, eğitimlerin Şırnak merkez ve ilçelerinde devam edeceğini sözlerini ekledi
Dicle Kalkınma Ajansı,Şırnak,Silopi