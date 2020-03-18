Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sağanak sonrası iki katı inşaat halinde, 17 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın bahçesi, suyla doldu.
18.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:59
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sağanak sonrası iki katı inşaat halinde, 17 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın bahçesi, suyla doldu. Binanın zemin katını su bastı.
Silopi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ofis Mahallesi'ndeki 17 kişinin oturduğu 2 katı inşaat halindeki 4 katlı binanın bahçesini su bastı. Binanın zemin katı su altında kaldı. Silopi Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada, yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokağı da göle döndü.
Kaynak: DHA
Manşet
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