Silopi'de Sessiz Okul Projesi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde sessiz okul projesi bir okulda uygulamaya geçirildi.Şırnak İl Mili Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, projenin uygulandığı Yenişehir Ortaokulunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, öğrencilere özgüven, otokontrol ve sorumluluk kazandırmak amacıyla zilsiz sisteme geçildiğini söyledi.Öğrencilerin zil çalmadan ve öğretmenlerinin uyarısına gerek kalmadan ders saatlerinde sınıfta öğretmenlerini hazır bir şekilde beklediğini kaydeden Yılmaz, "Bundan sonra bu uygulamaları ilimizde yaygınlaştırmaya çalışacağız. Maksat çocuklarımızın sorumluluk bilincini geliştirmektir." ifadelerini kullandı.