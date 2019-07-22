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Silopi'de seyir halindeki ambulans alev aldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken birden alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi.

22.07.2019 10:31 Silopi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken birden alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Mecit Akdağ idaresindeki 73 AH 171 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi 8. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle birden alev aldı. Sürücü Akdağ ve ambulanstaki iki sağlık personeli araçtan hızla inerek uzaklaştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ambulans kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
Şırnak, Silopi, 3. Sayfa

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