Silopi'de Siyer Sınavı Yapıldı

Kaynak: AA

ŞIRNAK - (AA) - Silopi'de Peygamber Sevdalıları Platformunca umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.İpekyolu Cami Derneği Başkanı Rıdvan Tatar, ilçe merkezi ve köy okullarında yapılan sınava yaklaşık bin 800 kişinin katıldığını belirterek, sınavın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Sınava giren İsmail Tatar, "Geçen yıl 96 doğru, 4 yanlış yaptığım için umreye gidemedim. Bu yıl daha iyi yaptım, gitmeyi düşünüyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.Mukaddes Düzgün ise umreye gitmek için sınava katıldığını belirtti.