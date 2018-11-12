Silopi'de Tatil Dolayısıyla Ertelenen 10 Kasım Programı

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:51



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:51

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu'nda, tatil günü olan Cumartesi'ye denk gelmesi nedeniyle ertelenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programı bugün düzenlendi. Programda öğrenciler hem şiir okudu, hem de program sunuculuğunu kendileri gerçekleştirdi.Silopi Koç İlkokulunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda 1 ve 2'inci sınıf öğrencileri, Atatürk'ü anlatan şiirler okudu. Sunuculuğunu da yine küçük öğrencilerin yaptığı programda öğrenciler, Atatürk'ün yaşamını anlatan şiir okudu. Okul Müdürü Ali Bilgin Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü yaddettiklerini belirterek, programı başarı ile sunan minik öğrencilere de teşekkür etti. - Şırnak