Silopi'de Yemen İçin Kermes

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Türkiye
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV
) Yemen
'deki savaş mağdurları için kermes düzenlendi.
Sanat Sokağında düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, ülkelerinde iç savaş nedeniyle açlık sıkıntısı yaşayan Yemen halkına gönderilecek. Kermes 2 gün devam edecek.
Kermesi ziyaret eden İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen
, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Yemen'de yaşananların sadece Müslümanlar'ın değil, bütün insanlığın vicdani sorumluluğu olduğunu belirten Bilen, şöyle konuştu:
"Yemen'e katkı sağlamak ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla kermes düzenlendi. Haftalarca kursağından yemek geçmeyen Yemenlilere destek olmak için buradayız. Bizler Müslümanlar olarak bin yıldır mazlumların her zaman yardımcısı olduk. Biz şunu biliyoruz ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ülkesi ile hiçbir mazlumun sesine sessiz kalmamıştır."
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş
, eşi ile katılarak, destek verdi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:16