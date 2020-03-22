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Silopi esnafından sağlık çalışanlarına ziyaret

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup esnaf sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

22.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:22
Silopi esnafından sağlık çalışanlarına ziyaret
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde bir grup esnaf sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Silopi Devlet hastanesi'ne gelen esnaf grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için tatlı ikram etti.
Esnaf Mesut İmrak, "Amacımız koronavirüs hastalığıyla ilgili en çok sağlık ve psikolojik olarak etkileyecek olan sağlık personellerimizin moral, motivasyonu yüksek tutmak, enerjilerini yüksek tutmaktır. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Şırnak, Silopi, Kültür Sanat

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