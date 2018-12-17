Silopi Kaymakamı Işıktaş'tan Okullara Ziyaret

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Şırnak'ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, okul ziyaretlerinde bulundu.Yeniköy'ün Çukurca mezrası, Pınarönü köyünün Babındak ve Ziristan mezralarında okulları ziyaret eden Işıktaş, çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.Kendisine iletilen sorunların çözümü için İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat veren Işıktaş, köy muhtarları ile de görüştü.Muhtarlar köylerine yapılan asfalt yol için Kaymakam Işıktaş'a teşekkür etti.Işıktaş'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Yalçın da eşlik etti.