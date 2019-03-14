14 Mart 2019, 18:00
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Silopi Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği

Silopi Müftüsü Elçi

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verdi.

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verdi.

Elçi, programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde görev yaptığını hatırlatarak katılımcılardan helallik istedi.

Kaymakam Işıktaş, Elçi'ye plaket takdim etti.

Programa, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru kurum amirleri katıldı. Sezer Işıktaş, Şırnak, Hüseyin Elçi, Silopi, Güncel
Kaynak: AA