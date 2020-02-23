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Silvan Aslanspor Çamlıca Gençlikspor'u 4-0 mağlup etti

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadelen eden Silvan Aslanspor, Çamlıca Gençlikspor'u 4-0 mağlup etti.

23.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:38Silvan Aslanspor Çamlıca Gençlikspor'u 4-0 mağlup etti
1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadelen eden Aslanspor, Gençlikspor'u 4-0 mağlup etti.

Diyarbakır Şehitlik 1 No'lu sahada oynanan maçta Silvan Aslanspor maçın ilk yarısının 24. dakikasında Kadir Tekin'in attığı golle galip kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Silvan Aslanspor 68'inci dakikada Kadir Tekin'in ayağından ikinci golü buldu. 73'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Kadir Tekin kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti. 75'inci dakikada topu ağlarla buluşturan Hamza Sever maçın skorunu tayin etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çamlıca, Silvan, Spor

Kaynak: İHA

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