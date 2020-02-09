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Silvan Aslanspor kendi evinde güldü

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor kendi evinde karşılaştığı Diyarbakır Sanayi Sitesispor maçını 4-1 kazandı.

09.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:04Silvan Aslanspor kendi evinde güldü
1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Aslanspor kendi evinde karşılaştığı Diyarbakır Sanayi Sitesispor maçını 4-1 kazandı.

Silvan Şehir Stadyumunda Silvan Aslanspor ile Sanayi Sitesispor arasından oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor Hüseyin Atak'ın ayağından 52. dakika da bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Santra vuruşundan sonra topu yakalayan Hüseyin Atak'ın sert şutu defans oyuncusundan döndü. Topu takip eden kaptan Ümit Manaz'ın sert şutu 53. dakikada filelerle buluşunca Silvan Aslanspor 2-0 öne geçti. 60. dakikada rakip takım Sanayi Sitesispor geliştirdiği ani atakla golü bulunca durum 2-1 oldu. 65. kaptan Ümit Manaz'ın pasıyla buluşan Kadir Tekin'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 90. dakikada tekrar sahneye çıkan Kadir Tekin skoru tayin etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 4-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla Silvan Aslanspor 38 puanla 1. sıradaki yerini korurken, Diyarbakır Sanayi Sitesispor 33 puanla 3. sırada kaldı. - DİYARBAKIR

Hüseyin Atak, Diyarbakır, Silvan, Spor

Kaynak: İHA

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