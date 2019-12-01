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Silvan Aslanspor-Öğretmenler Ayspor: 3-3

Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Aslanspor, Diyarbakır Öğretmenler Ayspor ile 3-3 berabere kaldı.

01.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:54Silvan Aslanspor-Öğretmenler Ayspor: 3-3
1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Aslanspor, Diyarbakır Öğretmenler Ayspor ile 3-3 berabere kaldı.

İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının 9. dakikasında Öğretmenler Ayspor oyuncusu 'nın ayağından golü bulurken, Atak oynayan Silvan Aslanspor'un oyuncusu ceza sahasında düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını yapan kaptan Medet topu ağlarla buluşturunca eşitlik sağlandı. İlk yarının sonucu Silvan Aslanspor 1, Öğretmenler Ayspor 1 olarak tamamlandı.

Maçın İkinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor geliştirdiği ataklar sonucu 67. dakikada Kadir Tekin'in ayağında kazandığı gol ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra Silvan Aslanspor'da sakatlanan Onur'un saha kenarına alınmasıyla Silvan Aslanspor 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için 10 kişiyle devam etti. Öğretmenler Ayspor oyuncusu Liman'ın beraberliği sağlayan golü 80. dakikada geldi. Silvan Aslanspor 87. dakikada Ümit Manaz'ın ayağında kazandığı golle tekrar öne geçti. 90. dakikada Öğretmenler Ayspor durumu 3-3 yapan gollü atarak eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra her iki takımında çabaları sonucu değiştiremedi. Silvan Aslanspor, konuk ettiği Öğretmenler Ayspor ile 3-3 berabere kaldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Lima, Spor

Kaynak: İHA

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