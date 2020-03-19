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Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grup'ta Diyarbakır Sur Gençlikspor'a konuk olan Silvan Aslanspor rakibini 2-0 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.

19.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:06
Silvan Aslanspor Play-Off'u garantiledi
Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grup'ta Diyarbakır Sur Gençlikspor'a konuk olan Silvan Aslanspor rakibini 2-0 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.

Diyarbakır Vali Ahmet Cemil Serhadlı sentetik sahada oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında iki gol atan Silvan Aslanspor güçlü rakibi Sur Gençlikspor'u deplasmanda yenmeyi başardı. Bu skorla gurubu 2'nci sırada bitirmeyi garantileyen Silvan Aslanspor Play-Off'a kalmaya hak kazandı.

Silvan Aslasspor, ligin son maçında Diyarbakır Gazilerspor ile kendi sahasında karşılaşacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Silvan, Sur, Spor

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