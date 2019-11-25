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Silvan Belediyespor, Çermikspor deplasmanında galip geldi

Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nin üst sıralarında yer alan Silvan Belediyespor, deplasmanda Çermikspor'u 2-0 yendi.

25.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:32Silvan Belediyespor, Çermikspor deplasmanında galip geldi
Süper Amatör Ligi'nin üst sıralarında yer alan Belediyespor, deplasmanda Çermikspor'u 2-0 yendi.

Ligin 9'uncu haftasında Çermikspor deplasmanına çıkan Silvan Belediyespor, İmdat Kılıç ile Selahattin'in attığı gollerle karşılaşmada 2-0 galip geldi. Karşılaşma sonrası değerlendirmede bulunan Silvan Belediyespor Teknik Direktörü İhsan Kızıl, önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Yapılan karşılaşmada futbolcuların oyun disiplininden hiç kopmadığını belirten Kızıl, "Futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Oyun disiplininden kopmadıkları ve 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele ettiler. Verdiğim oyun taktikleri harfiyen uydular ve galibiyetti hakkettiler. Önümüzdeki hafta Alipaşaspor ihraç edildiği için bay geçeceğiz 11'inci haftada ise Diyarbakırspor ile karşı karşıya geleceğiz bizim için önemli bir maç. Her maç bizim için önemlidir, buna göre hazırlıklarımızı yapacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Spor

Kaynak: İHA

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