Silvan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
18.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:01
Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü Silvan ilçesinde sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesindeki törene Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Uğur Çek, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Dadak, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Savaş Kocahan, Emniyet Müdürü Bülent Aral, Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Yoğun yağışa rağmen etkinliğe katılanlar, programın tamamlanmasını bekledi. - DİYARBAKIR
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü Silvan ilçesinde sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesindeki törene Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Uğur Çek, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Dadak, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Savaş Kocahan, Emniyet Müdürü Bülent Aral, Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Yoğun yağışa rağmen etkinliğe katılanlar, programın tamamlanmasını bekledi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Çanakkale, Silvan, Güncel
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