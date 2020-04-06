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Silvan'da 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Silvan'da 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

06.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
Silvan 'da 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Silvan'da ikamet eten 68 yaşındaki S.T. ile 80 yaşındaki Y.T., yüksek ateş ve karın ağrısı şikayeti ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki hasta da izole edildikten sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Burada tedavilerine başlanan iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 80 yaşındaki Y.T.'nin Irak'tan gelen oğlu A.T.'nin de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilirken, 68 yaşındaki S.T.'nin aile bireyleri karantinaya alındı.
Cenazeler Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Gaza Tope Mezarlığında toprağa verildi.
Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu, korona virüs testleri pozitif çıkan iki kişinin Diyarbakır'a sevk edildiğini söyledi. Kaymakam Uslu, "Tedavileri devam eden iki Silvanlı hemşehrilerimizin maalesef hayatını kaybettiği haberini aldık. Haberi üzüntü ile karşıladık. Vatandaşlarımız Silvan'da defnedildi. Vatandaşlarımızdan ricamız evlerinde kalıp sokağa çıkmamalarıdır. Evde kal Silvan diyoruz" dedi. Silvan’da 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Silvan, Genel

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Silvan'da 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
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