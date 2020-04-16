Silvan'da 2'si kardeş 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2'si kardeş 4 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.
16.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:23
Silvan'da yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleri ile Dr. Yusuf Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Silvan ilçesi Bağlar Mahallesinde ikamet eden 2 kişinin daha korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.
Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar Diyarbakır'a sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler: Diyarbakır, Silvan, Güncel