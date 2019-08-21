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Silvan'da ailelerin silahlı kavgası: 6 ölü, 9 yaralı (3)

KAYMAKAMLIK: 6 ÖLÜ, 9 YARALISilvan Kaymakamlığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yaptı.

21.08.2019 11:17 Silvan'da ailelerin silahlı kavgası: 6 ölü, 9 yaralı (3)

KAYMAKAMLIK: 6 ÖLÜ, 9 YARALI
Silvan Kaymakamlığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Silvan ilçemiz Gökçetevek Mahallesi'nde 21.08.2019 günü saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştür. Kavga sonucunda 1 kişi olay yerinde, 5 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştır. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Silvan, Güncel

Kaynak: DHA

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