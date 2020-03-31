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Silvan'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

31.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
Silvan'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan akraba olan iki grup arasında dün akşam saatlerinde başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet A., vücuduna isabet eden bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarafların bugün de karşılaşması sonrası tekrar başlayan kavgayı güvenlik güçleri havaya ateş açarak sonlandırdı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa
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