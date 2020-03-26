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Silvan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Silvan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

26.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:26
Silvan 'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Silvan'da 5 gündür devam eden sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi. Silvan’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Silvan, Genel

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Silvan'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

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