Haberler » 3. Sayfa » Silvan'da gasptan aranan şahıslar yakalandı - Haberler

Silvan'da gasptan aranan şahıslar yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yağma ve gasp suçunda aranan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

08.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:01 Silvan'da gasptan aranan şahıslar yakalandı
'ın ilçesinde yağma ve gasp suçunda aranan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 05 Aralık 2019 tarihinde maaşını çektikten sonra yalnız yürüyen 74 yaşındaki H.M. adlı şahsı takip edip Cami Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde yanına yaklaşan şahısların yaşlı vatandaşın cebinde 2 bin TL parayı gasp ederek olay yerinde uzaklaştıkları tespit edildi. Yağma ve gasp suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen, İ.İ., S.M., A.O. Ö.T. isimli 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şahıs yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları savcılıktan 'yağma' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:13   Fahrettin Altun: İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz - Haberler
14:11   Amasra'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
14:10   Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor - Haberler
14:09   Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü - Haberler
14:04   Kayıp inekler jandarma tarafından 7 kilometre uzakta bulundu - Haberler
13:58   Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
13:54   İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler - Haberler
13:48   Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı - Haberler
13:45   Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı - Haberler
13:31   Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi - Haberler
8.01.2020 14:21:27