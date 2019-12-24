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Silvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon plan toplantısı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyonu planı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

24.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:26 Silvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon plan toplantısı
'ın ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyonu planı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Silvan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

İlçede 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son dönemde yaşanan olayların analizleri ile birlikte benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu. - DİYARBAKIR

Mehmet Uslu, Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: İHA

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