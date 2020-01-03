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Silvan'da kırsal mahaller beyaza büründü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı.

03.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:49 Silvan'da kırsal mahaller beyaza büründü
'ın ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle Silvan'a bağlı köylere ulaşımda aksamalar yaşandı.

Silvan'a bağlı kırsal mahallelerde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayat durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken Boyunlu, Taşpınar, Keklikdere, Onbaşılar, Bayrambaşı, Dağcılar, Arı, Görentepe ve Çiğdemli kırsal mahallelerine ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediyeye bağlı ekipler, aksamaların giderilmesi için akşam saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kar nedeni ile yaşanan olumsuzlukların giderildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: İHA

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