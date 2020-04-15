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Silvan'da ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

15.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:07
Silvan'da ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor
Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Silvan Kaymakamlığı ve belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Konuyla ilgili Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Ücretsiz Maske Dağıtımı Projesi kapsamında kaymakamlığımıza gönderilen maskeler kaymakamlık ve belediye personelleri tarafından dağıtılmaya devam ediyor. Maskeler geldikçe dağıtımlarına devam edilecek" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Silvan, Güncel
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