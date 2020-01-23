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Silvan'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Silvan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.

23.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:40Silvan'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.
Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu başkanlığında toplantı salonunda uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıktan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin devletin tüm organlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, toplantının uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için düzenlendiği bildirildi.

Kaymakamlık, Mehmet Uslu, Silvan, Güncel

Kaynak: AA

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