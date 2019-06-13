Silvan Jandarma Komando Camisi törenle açıldı

Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde Jandarma Komando
Alay Komutanlığında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğince (MÜSİAD) yaptırılan cami törenle ibadete açıldı.
Regaip Kandilinin idrak edildiği 7 Mart'ta temeli atılan, 31 Mayıs'taki Kadir Gecesinin idrak edildiği gün yapımı tamamlanan, Selçuklu
mimarisine uygun inşa edilen Silvan Jandarma Komando Camisi'nin açılışına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
da katıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Güzeloğlu, hayırlı bir eserin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Caminin Alay Komutanlığında olmasının manevi önemi daha da artırdığını dile getiren Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Her bir karışı sahabe ve şüheda toprağı olan Diyarbakır'da, içinde bulunduğumuz Komando Alayı da kuruluşundan bugüne, devlet, millet, ezan, bayrağımız ve bütün değerlerimiz için şehitler tepesinde her birisinin adı yazılan şehitler ortağıdır, kahramanlar yurdudur. Komando Alayı bu değerleri korumak uğruna, dünden bugüne ve inşallah sonsuza kadar, kahramanca çarpışan, mücadele eden, yardan ve serden geçen ama bu değerlerden vazgeçmeyen kahramanların yurdudur. Bugün aramızda bulunan, nurlanan şehitlerin yanında aynı safta mücadele edip, onurlanan kahraman gazilerin yurdudur. Rabb'im bütün güvenlik kuvvetlerimizi, devlet ve milletin bekası için bu duruşu sergileyen herkesi korusun, ayaklarına taş değdirmesin, her türlü bela ve fitne karşısında onları muzaffer eylesin."
"Bugün ortaya konulan eser, bu büyük medeniyetin geçmiş izlerinin, bugüne gelen büyük zenginliğinin bir küçük yansıması oldu." diyen Güzeloğlu, caminin minaresinden ebediyete kadar ezan sesinin eksik olmamasını diledi.
Güzeloğlu, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Caminin yapımını gerçekleştiren MÜSİAD'a da değinen Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"MÜSİAD, bu değerlerin inşası ve ihyasını kendisine vazife gören, ticari faaliyet yürütürken ahlaki değerler üzerinde de gelişmeyi amaç edinen bir kuruluş. Bilin ki; zenginliklerin hepsi tükenir. Anlamlı olan, insanı insan yapan, toplumu ayakta tutan bu manevi değerler üzerinde bir kalkınmayı gerçekleştirmek ve kalıcı hale getirmektir. Burada sağlanan katkı takdire şayandır, örnektir. Burada bulunan MÜSİAD ailesini de bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Allah işlerinizde helal, hayırlı ve bol kazançlar ihsan eylesin."
Törene, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Silvan Kaymakamı Adem Çelik, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışın ardından camide namaz kılındı.
Kaynak: AAdiyarbakır
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