Silvan Kaymakamı Uslu Malabadi köprüsünde incelemelerde bulundu
Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, tarihi Malabadi köprüsünde incelemelerde bulundu Kaymakam Uslu 1147 yılında Artuklular döneminde inşa edilen tarihi Malabadi köprüsünü gezdi.
11.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:34
Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, tarihi Malabadi köprüsünde incelemelerde bulundu
Kaymakam Uslu 1147 yılında Artuklular döneminde inşa edilen tarihi Malabadi köprüsünü gezdi.
Batman Çayı üzerinde bulunan, döneminin şaheseri olarak inşa edilen, 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğunda, taşlarla inşa edilen köprü ilgi görüyor.
Kaymakam Uslu 1147 yılında Artuklular döneminde inşa edilen tarihi Malabadi köprüsünü gezdi.
Batman Çayı üzerinde bulunan, döneminin şaheseri olarak inşa edilen, 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğunda, taşlarla inşa edilen köprü ilgi görüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Uslu, Silvan, Güncel
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