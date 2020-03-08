Silverline CEO'su Laçin: Kadını sadece istihdam etmek yetmez
Toplam çalışan sayılarının yüzde 20'sinin kadın olduğunu söyleyen Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Laçin, "Sadece istihdam etmek yetmez. Çalışma hayatının koşulları da oluşturulmalı" dedi.
08.03.2020 11:11
Toplam çalışan sayılarının yüzde 20'sinin kadın olduğunu söyleyen Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Laçin , "Sadece istihdam etmek yetmez. Çalışma hayatının koşulları da oluşturulmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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