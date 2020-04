Silverline'dan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne destek

Kaynak: AA

Silverline, tüm sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne ücretsiz bakım, onarım, servis önceliği ve geç servis hizmeti sağlayacak.Silverline'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı kısa zamanda etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları büyük emek harcıyor.Gece gündüz aralıksız çalışan, evleri ve ailelerinden ayrı kalan ve hatta bütün riskleri yaşayan sağlık çalışanları en büyük teşekkürü hak ediyor.Silverline, bu süreçte sağlık çalışanlarının evlerinde sorun yaşamamaları için arızalanan ürünlerine ücretsiz bakım, onarım, servis önceliği ve geç servis hizmeti vermeye başladı. Aynı zamanda 65 yaş üstü tüm tüketicilere de ücretsiz bakım, onarım hizmeti veren Silverline, acil market ihtiyaçlarını da temin ediyor.Silverline'nın, satış sonrası hizmetlerde mükemmel hizmet ve yüksek müşteri memnuniyeti yaklaşımı ile hayata geçirdiği grup şirketi SSH Plus, yedek parça ve lojistik depoları, teknik çalışma ofisleri, bakım onarım atölyesi, çağrı merkezi, eğitim ve toplantı merkezleri hizmetleri veriyor. SSH Plus, herkesin evde olduğu bu süreçte tüm hijyen önlemlerini alarak Türkiye'nin 81 ilinde 350 noktada, 1.200 çalışanı ve 600 aracı ile hizmet vermeye devam ediyor.Silverline SSH Plus, sağlık çalışanlarına 10 yılı geçmeyen ürünlerde garanti kapsam ve süresine bakılmaksızın ücretsiz servis ve onarım hizmeti sunacak. Servis önceliğini sağlık çalışanlarına verecek ve mesai saatleri dışında geç vakit servis hizmeti ile saat 24.00'a kadar sağlık çalışanlarının yanında olacak. Bu süreçte ürün bakım ve onarım hizmeti kapsamında, sağlık çalışanlarının kartlarını veya sağlık sektöründe çalıştığına dair herhangi bir belge göstermesi yeterli. Hizmetten yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının 444 4 758 numaralı Silverline danışma hattını arayarak servis hizmeti almak istediği gün ve saati belirtmesi yeterli oluyor.Silverline, sokağa çıkma yasağı getirilen ve evde zaman geçiren 65 yaş üstü tüketiciler için ücretsiz servis desteği veriyor. Bu süreçte marketlerin kurye servislerinin yoğun olması, telefon ve internet kullanımında sıkıntı yaşamaları gibi sebeplerle sıkıntı yaşayan tüketicilerin acil ihtiyaçlarına da servis ve alışveriş hizmeti ile destek oluyor.Hizmet kapsamında acil market ihtiyaçları servis hizmeti esnasında teknisyenler tarafından gerçekleştirilecek, talep edilen ürünlerin faturası karşılığında tüketiciden ücreti alınıyor.Tulum ve maske desteği yaptı, yüz siperliği üreterek hastanelere göndermeye devam ediyor. Silverline, ayrıca Amasya Merzifon'da bulunan fabrikasında sağlık çalışanlarına N95 maske, koruyucu tulum ve yüz siperliği ile destek oldu. Fabrikada tüm önlemleri alarak yüz siperliği üretimine başlayan marka, günde yaklaşık 500 adet yüz siperliği üreterek ihtiyacı olan hastanelere gönderiyor.Şu ana kadar Samsun, Amasya, Merzifon, Suluova, Havza, Vezirköprü, Çorum - Osmancık ve Gümüşhacıköy Devlet Hastaneleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Ocaklarına, Ankara Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çorum Hitit Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Trabzon KTÜ Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastane'lerine ürettiği yüz siperliklerini gönderdi.