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Silviu Lung hayran bıraktı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, MKE Ankaragücü maçındaki performansı ile kendisini hayran bıraktı.

25.08.2019 12:07 Silviu Lung hayran bıraktı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, MKE Ankaragücü maçındaki performansı ile kendisini hayran bıraktı.

Süper Ligin 2.haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan 1 puanda kaleci Lung'un büyük payı bulunuyor. MKE Ankaragücü maçında yeni sezonda ilk kez forma giyen Rumen kaleci doksan dakika sahada kaldı ve ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Ligin ilk haftasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Lung, MKE Ankaragücü maçıyla kaledeki yerini aldı. Yaptığı bir birinden kritik kurtarışlar ile takımının 1 puanla ayrılmasında pay sahibi olan Lung, maç sonunda takım arkadaşları ve teknik heyettin tebriklerini tek tek kabul etti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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