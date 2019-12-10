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Silviu Lung kalesini gole kapattı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kaleci Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında kalesinde devleşti.

10.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:50Silviu Lung kalesini gole kapattı
İstikbal Mobilya 'un Rumen kaleci Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında kalesinde devleşti.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında sergilediği performans ile alkış topladı. Yaptığı kritik kurtarışlar ile Sarı-Kırmızılı takıma adeta hayat veren Lung, galibiyette önemli rol oynadı. Çaykur Rizespor forvetlerine geçit vermeyen Silviu Lung, "Futbol, takım oyunu. Bugün arkadaşlarımın hepsi savaştı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben sadece üzerime düşeni yaptım. Benim işim, topun ağlara gitmesini engellemek. Görevimi yaptıysam çok mutluyum" dedi.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

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