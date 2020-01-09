Simav'a 5 milyon liralık devlet desteğiyle 16 yeni sera

KÜTAHYA'nın jeotermal enerji zengini ilçesi Simav 'a, son 1 yılda, 5 milyon liralık devlet desteğiyle her biri 3 bin 500 metrekareden oluşan 16 teknolojik sera kuruldu. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe destekli yeni kurulan seralarla ilçe genelindeki jeotermalli sera alanı, 400 dekardan 500 dekara çıktı.

Simav'daki 500 dekarlık jeotermalli seralarda üretilen yıllık yaklaşık 15 bin ton hormonsuz domates başta olmak üzere salatalık ve diğer ürünler, iç pazarda değerlendiriliyor. Simavlı seracılar, 500 kişiye de ekmek kapısı olan jeotermalli seralarında ürettiği domates ve salatalığın satışından yılda 35- 40 milyon lira gelir elde ediyor. Jeotermalli seralardan alınan ürünler, Bursa başta olmak üzere İzmir ve İstanbul gibi büyük kentlerde 'hormonsuz Simav domatesi' patenti ile piyasaya sürülüyor ve tüketiciler tarafından da tercih ediliyor.

JEOTERMALLİ SERA ALANI 500 DEKAR OLDU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, son zamanlarda yaptıkları çalışmalarla seracılık alanında da çok ciddi gelişmeler elde ettiklerini söyledi. Son 1 yılda Çitgöl beldesindeki 100 dekarlık mera alanının vasfının sera alanı olarak değiştirilmesiyle bu bölgede yüzde 50'si hibe destekli her biri 3 bin 500 metrekarelik 16 yeni sera alanı oluşturulduğuna dikkat çeken Tokdemir, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan 16 dekarlık sera alanı için devletimiz 5 milyon liralık hibe desteği sağladı. Sağlanan 5 milyon liralık hibe desteğiyle kurulan seralarımızda üretim dönemi başladı. Yeni kurulan seralarla birlikte Simav'daki jeotermalli sera alanı 500 dekara ulaştı. 500 dekarlık seralarımızdan yılda ortalama 15 bin ton civarında domates başta olmak üzere salatalık ve diğer ürünler elde ediyoruz. Bunların satışından da ilçemiz yıllık 35- 40 milyon lira gibi bir gelir elde ediyor. 1 dekar seradan ilçemizde ortalama 30 ton civarında ürün elde ediliyor. Bu durum hem üreticimizin hem de buralarda çalışanların yüzünü güldürüyor. Seracılık alanındaki yüzde 50'si hibe devlet desteklemelerimiz sürüyor."