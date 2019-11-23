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Simav Belediyesi'ne 3 yeni araç

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye hizmet araçları filosuna 3 yeni araç katıldığı bildirildi.

23.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:46Simav Belediyesi'ne 3 yeni araç
'nın ilçesinde, belediye hizmet araçları filosuna 3 yeni araç katıldığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Simav Belediyesi'ne hibe olarak gönderilen çöp toplama kamyonunun yanı sıra, kendi öz kaynaklarından 1 milyon 110 bin TL harcanarak iki iş makinesi daha satın alındı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye hizmetlerinin güçlenmesi amacıyla, iş makinesi filosunu büyüteceklerini belirtti. Başkan Biçer, " Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, piyasa değeri 617 bin 47 lira 60 kuruş olan çöp toplama kamyonu tamamı hibe olarak teslim alındı. Belediyemizin öz kaynakları ile, Devlet Malzeme Ofisi'nden 118 bin 956 lira 60 kuruş KDV dahil fiyatlı New Holland tt 65 4x4 marka traktör ile piyasa değeri 550 bin lira olan LCB marka kazıcı – yükleyici işlevindeki iş makinesini, KDV teşvik uygulaması ile 460 bin 100 lira bedel ile alındı. Simavlı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Araçların hizmete girmesi için Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen duanın ardından, vatandaşlara pilav ayran ikramı yapıldı. - KÜTAHYA

Simav Belediyesi, Kütahya, Simav, Araç, Ekonomi

Kaynak: İHA

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