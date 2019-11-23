Haberler » Ekonomi » Simav Belediyesi'ne 3 yeni araç - Ekonomi

Simav Belediyesi'ne 3 yeni araç

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye hizmet araçları filosuna 3 yeni araç katıldığı bildirildi.

23.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:36Simav Belediyesi'ne 3 yeni araç
'nın ilçesinde, Belediye hizmet araçları filosuna 3 yeni araç katıldığı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Simav Belediyesi'ne hibe olarak gönderilen çöp toplama kamyonunun yanı sıra, kendi öz kaynaklarından 579 bin 056 lira 60 kuruş harcanarak iki iş makinesi daha satın alındı.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Belediye hizmetlerinin güçlenmesi amacıyla, iş makinesi filosunu büyüteceklerini belirtti. Başkan Biçer " Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, piyasa değeri 617 bin 47 lira 60 kuruş olan çöp toplama kamyonu tamamı hibe olarak teslim alındı. Belediyemizin öz kaynakları ile, Devlet Malzeme Ofisi'nden 118 bin 956 lira 60 kuruş KDV dahil fiyatlı New Holland tt 65 4x4 marka traktör ile piyasa değeri 550 bin lira olan LCB marka kazıcı – yükleyici işlevindeki iş makinesini, KDV teşvik uygulaması ile 460 bin 100 lira bedel ile alındı. Simavlı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Araçların hizmete girmesi için Cumhuriyet meydanında yapılan duanın ardından, vatandaşlara pilav ayran ikramı yapıldı. - KÜTAHYA

Simav Belediyesi, Kütahya, Simav, Araç, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:46 Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
15:36 Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı
15:31 Erkan: Geleceği Yazan Kadınlar Projesini kadınları ayağa kaldırmak için tasarladık
15:26 Emine Erdoğan: Kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bizi bekliyor
15:26 Balıkesir'de "Türkiye Enerji Politikaları semineri düzenlendi
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
21:56 ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı
14:48 Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin organlarını bağışladı
23.11.2019 16:01:00