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Simav'da 21 Kıbrıs gazisine madalya ve berat

Simav'da 21 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

17.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:32Simav'da 21 Kıbrıs gazisine madalya ve berat
'da 21 gazisine madalya ve berat verildi.

Kütahya Valiliği himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde belediyeye ait sosyal tesislerde "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, törende yaptığı konuşmada, Simavlı gazilerin bu madalya ve beratları 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı esnasında gösterdikleri kahramanlıklarla çoktan hak ettiklerini söyledi.
Gazileri gururlandıran madalya ve beratları takdim etmekle onur ve gurur duyduğunu belirten Halim, "Bu vatan sizlerle ne kadar övünse azdır." ifadesini kullandı.
Halim ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından 21 gaziye madalya ve beratlarını takdim etti.

Kütahya Valiliği, Kıbrıs, Simav, Güncel

Kaynak: AA

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